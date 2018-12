Studie: ČR láká pracovní migranty nejvíc z nových zemí EU

Český pracovní trh láká pracovníky z východu nejvíc z takzvaných nových členských zemí EU. Vyplývá to ze studie Prosperity Report, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group - mateřskou bankovní skupinou České spořitelny. Píší o tom Lidové noviny. Podle analýzy do Česka v průběhu jedné a půl dekády přišlo na 400 tisíc lidí, o 3,5 procenta více, než kolik jich ze země odešlo do zahraničí. Loni to bylo skoro 30 tisíc osob. Nejčastěji do ČR proudí pracovní migranti z Ukrajiny, ukrajinských občanů v Česku žije téměř 130 tisíc.

Zatímco pro gastarbeitery zůstává Česko atraktivní jedničkou v regionu, pro firmy už to zdaleka neplatí. Prosperity Report řadí mezi slabiny Česka zdlouhavý proces při zakládání obchodních společností, nižší transparentnost v rozhodování ve veřejném sektoru a také menší stabilitu vlády.