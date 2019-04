Studenti z ČVUT vytvořili za pomoci robota model obydlí na Marsu

Studenti z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze za pomoci robota vytvořili model buňky, která by měla sloužit jako obydlí na Marsu. Studenti buňku navrhli a robot splétal přírodní vlákno na výplň, ze které pak studenti sestavili malé obydlí. Projekt měl přimět studenty, aby přemýšleli nad budoucností robotické architektury, která by mohla být využitelná pro život na Marsu.

Studenti dostali zadání navrhnout stavbu za použití přírodního provázku jako materiálu, se kterým bude pracovat kolaborativní robot. "Vymysleli jsme si recept z kukuřičného škrobu a arabské gumy na zpevnění provázků. Vše muselo být biologické," řekl ČTK architekt Šimon Prokop. Pro ideu bydlení na Marsu bylo důležité, aby se stavba lehce přenášela a aby její materiál zabral co nejméně prostoru při převážení na místo. "Provázek jen smotáte do klubíčka a za pomoci robota postavíte obydlí nebo aspoň úkryt," vysvětlil Prokop. Robot na takzvaných kopytech vyplétá trojúhelníky, které pak studenti ručně spojují do polokoule.