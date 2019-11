Studenti VŠ protestují proti klimatickým změnám a za lepší ochranu životního prostředí

V budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začala v úterý studentská okupační stávka za klima. Vysokoškoláci tak po vzoru středoškoláků protestují proti klimatickým změnám a za lepší ochranu životního prostředí. Protest by měl vyvrcholit ve středu demonstrací na Palachově náměstí a pochodem k rektorátu UK. Zástupci iniciativy Univerzity za klima v úterý nejdříve před několika desítkami mladých lidí na Palachově náměstí přečetli své prohlášení, ve kterém upozornili, že stávkou nemíří proti vedení FF UK, ale chtějí vyzvat vládu k omezení emisí. Společnost podle nich potřebuje změnu ve svém přístupu k životnímu prostředí a lidé by v tomto ohledu měli být aktivnější. Současnou situaci přirovnali k době sametové revoluce před 30 lety. Následně se skupina vysokoškoláků vydala do budovy fakulty. Na filozofické fakultě se protest koná z toho důvodu, že z ní je vidět na sídlo vlády ve Strakově akademii a na sídlo prezidenta na Pražském hradě, vysvětlil mluvčí iniciativy Kryštof Říha. Hlavním požadavkem studentů podle něj je, aby vláda začala zavírat uhelné elektrárny. Stávky by se podle odhadu mluvčího iniciativy Kryštofa Říhy mohlo zúčastnit několik stovek studentů z různých vysokých škol.