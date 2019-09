Studenti v Česku se připojili ke světovému protestu za ochranu klimatu

K celosvětovým protestům za ochranu klimatu se v pátek připojili studenti i v některých českých městech. Stovky mladých lidí se sešly také na Staroměstském náměstí v Praze. Akci iniciovali studenti z české odnože ekologického hnutí Fridays for Future, jehož vznik podnítila švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ze Staroměstského náměstí, kde zazněly projevy, se stávkující vydali na průvod městem. Zahájili tak zároveň protestní Týden pro klima, který nabídne řadu vzdělávacích, debatních i kulturních akcí a potrvá do 27. září. Na náměstí přišlo také asi deset lidí, kteří poklidně protestovali proti požadavkům studentů. Šlo o členy a sympatizanty strany Svobodní. Přinesli transparenty, které hlásaly například Chceme svobodu místo klimatického socialismu. Někteří studenti s nimi diskutovali, demonstraci to nenarušilo. Podobné akce se konaly i v dalších českých městech, například v Ostravě nebo Brně.

Páteční studentská stávka na podporu boje s klimatickými změnami je v ČR pátá. První se konala v březnu, další následovaly během jara. Podle mluvčího organizátorů protestu Petra Doubravského posunuly tyto protesty dobrým směrem debatu o snižování emisí skleníkových plynů v Česku.