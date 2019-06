Student designu z Plzně získal zlato za animovaný film v Záhřebu

Student Fakulty designu a umění Západočeské univerzity (ZČU) Matouš Valchář získal zlatou medaili na 29. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Animafest v Záhřebu. Film vytvořil jako svou bakalářskou práci v rámci studia ateliéru Animovaná a interaktivní tvorba. Festival se konal od 3. do 8. června. Vyhrál studentskou sekci, která je jednou z pěti hlavních kategorií soutěže, a to s krátkometrážním loutkovým filmem O tom co potom (anglicky After).

Příběh zasadil do prostředí eskymáků a v šesti minutách vykreslil, co nastane po jejich smrti. "Eskymáci se nedostanou na žádné špatné místo. Nemají představu pekla, jen dvou odlišných nebí. Vize posmrtného života je postavena v podstatě na jídle, je tedy jednoduše vyjádřitelná," uvedl Valchář. S originálním dílem zaujal už minulý rok na mezinárodním festivalu animovaného filmu ve francouzském Annecy, kde v soutěži studentských filmů reprezentoval ČR jako jediný.