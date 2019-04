Studénka slaví výročí kardinála Tomáška, vystaví jeho osobní věci

Brýle kardinála Františka Tomáška, jeho modlitební knížky, křížek, kardinálské oblečení a další osobní věci budou k vidění na výstavě To byl František kardinál Tomášek, která ve středu začne na zámku ve Studénce na Novojičínsku. Výstava bude součástí oslav výročí kardinála, který se ve Studénce narodil před 120 lety. ČTK to za organizaci SAK (Sport a kultura) Studénka řekl Marek Hýža. Jde podle něj o unikátní projekt, cenné relikvie Studénce půjčilo pražské arcibiskupství. Lidé si budou moci výstavu prohlédnout od 2. května do 30. října, bude přístupná zdarma v době provozu zámku. Již za svého života se stal kardinál Tomášek legendou, především pro své postoje a vytrvalé vystupování na obranu důstojnosti člověka a svobody země. Zemřel ve věku 93 let 4. srpna 1992.