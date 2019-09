Tenistka Barbora Strýcová si podruhé v kariéře zahraje ve čtyřhře Turnaj mistryň. Ženská asociace WTA oznámila, že se česká tenistka kvalifikovala na vrchol sezony spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. V čínském Šen-čenu se Masters uskuteční od 27. října do 3. listopadu. Loni prožila Strýcová premiéru na Turnaji mistryň ve dvojici s Andreou Sestini Hlaváčkovou a v Singapuru vypadly v semifinále. Od letošního února hraje Strýcová se Sie Šu-wej, zatímco Hlaváčková je od srpna matkou dcery Isabelly. Na probíhajícím US Open zatím se Sie Šu-wej postoupily do třetího kola. Strýcová a Sie Šu-wej jsou prvním z osmi párů, které se na Turnaj mistryň ve čtyřhře kvalifikují. Z Češek mají šanci se do Šen-čenu dostat i Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou a Květa Peschkeová hrající s Američankou českého původu Nicole Melicharovou.