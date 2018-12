Střídání zimního a letního času možná skončí v ČR až za tři roky

Střídání zimního a letního času možná skončí v České republice až za tři roky. Vyplynulo to ze senátního projednávání návrhu unijní směrnice, která má ukončit sezónní změny času. Evropská komise by si přála směrnici prosadit už k počátku dubna příštího roku. Česko se ale asi připojí k rakouskému návrhu odložit záležitost až na duben 2021. Senát vybídl rovněž vládu, aby usilovala o konsenzus se sousedními státy, jaký čas zavést - rozdíly by způsobovaly potíže především v přeshraniční hromadné dopravě. Návrh komise totiž nechává na členských státech, aby si samy zvolily, zda budou mít zimní či letní čas. Německo by prý preferovalo letní čas. Česká vláda ovšem koncem října podpořila zavedení zimního, tedy standardního středoevropského astronomického času.