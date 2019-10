Středověká malba půjde do aukce, jednání s NGP zřejmě selhala

Středověký deskový obraz s námětem Zvěstování Panně Marii, který odborníci připisují Mistru Vyšebrodského oltáře, půjde do aukce. Měla by se konat ještě letos, kdo dílo bude dražit, zatím není jasné. ČTK to sdělila Pavlína Stránská, mluvčí Nadačního fondu Richarda Fuxy, který nedávno objevené středověké dílo vlastní. O získání díla do svých sbírek projevovala zájem Národní galerie Praha (NGP) pod vedením Jiřího Fajta i jeho nástupce. "Nadační fond pro dílo získal povolení k trvalému vývozu do zahraničí, díky kterému ho budou mít možnost zakoupit i zahraniční sběratelé či investoři. O dílo měla zájem Národní galerie Praha, ale kvůli nekončícím diskusím o ceně se jednání zastavila na mrtvém bodě," uvedla Stránská.

NGP obraz na jaře představila veřejnosti, koupit ho chtěla za 65 milionů korun. Ministerstvo kultury dílo neprohlásilo za kulturní památku, jak navrhoval Národní památkový ústav. Podle současného majitele potvrdilo autentičnost díla a autorství Vyšebrodského mistra až pět odborných expertíz a čtyři posudky včetně jednoho od aukční síně Sotheby´s stanovily hodnotu díla na 65 až 70 milionů korun. Vyšebrodský cyklus se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350.