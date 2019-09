Středočeský kraj zastavil přestupkové řízení s Babišem kvůli údajnému střetu zájmů

Středočeský krajský úřad ve čtvrtek pravomocně zastavil přestupkové řízení s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem týkající se jeho možného střetu zájmů. Deníku Právo to potvrdil Babišův právní zástupce Václav Knotek. Přestupek se podle něj nestal, nebylo prokázáno, že by Babiš ovládal mediální společnosti. Kraj posuzoval Babišovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice. Babiš dostal od Městského úřadu v Černošicích pokutu za údajný střet zájmů ve výši 200 tisíc korun. Podle právníků města premiér porušuje zákon o střetu zájmů tím, že jako vrcholný politik zároveň vlastní celostátní média. Krajský úřad ale případ Černošicím vrátil, aby věc znovu projednaly. Ty podle Práva ale zřejmě opět rozhodly o udělení pokuty a případ zastavil až teď kraj. Nebylo prý prokázáno, že by premiér měl na skupinu Agrofert a její média vliv. Podle pondělního vydání týdeníku EURO by proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu mohla podat ombudsmanka správní žalobu.

Právě do Agrofertu patří například Lidové noviny nebo deník Mladá fronta DNES. Andrej Babiš Agrofert převedl před dvěma lety do svěřenských fondů. Jakýkoliv střet zájmů dlouhodobě odmítá a tvrdí, že se chová podle zákona.

V pondělí Babiš uvedl, že spor ohledně jeho údajného střetu zájmů skončil a bylo jasné, že to tak musí dopadnout. Celou záležitost označil za pseudoaféru a městský úřad v Černošicích, který původně rozhodl v jeho neprospěch, obvinil z politického posuzování věci.