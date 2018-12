Středočeský kraj uvažuje o zavedení takzvaných vlakotramvají, které mohou jezdit po tratích pro tramvaje i vlaky. Hejtmanství dá prověřit, zda by jejich pořízení bylo pro veřejnou dopravu přínosné. V tiskové zprávě to oznámil krajský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Výhodou podobných vozidel je podle něj efektivnější využití tratí v úsecích, kde by jinak vedly dvě dráhy souběžně, a méně časté přestupování cestujících.