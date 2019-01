Středočeský kraj nesouhlasí s výstavbou nemocnice na okraji Prahy

Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem Prahy vybudovat na hranici obou krajů novou nemocnici. Nové moderní zařízení by mohlo vzniknout v pražských Letňanech a obsluhovat i severní část středních Čech. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) novinářům řekla, že by to představovalo ohrožení oblastních nemocnic v Mladé Boleslavi a částečně i v Kladně a Kolíně. Záměr, o němž se dozvěděla minulý týden na jednání s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), je podle Pokorné Jermanové absolutně nepřijatelný. Kdyby se Praha do takové stavby skutečně pustila, šlo by podle hejtmanky o "sobecké rozhodnutí", protože by to znamenalo odliv pacientů a problémy s nedostatkem personálu. Poukázala na to, že kousek od Letňan je Nemocnice Na Bulovce, viděla by proto jako smysluplnější opravit toto zařízení.