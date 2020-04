Strany ruší prvomájová setkání, připomínky přesunou na web

Politické strany letos kvůli koronavirové epidemii ruší tradiční prvomájová setkání, připomínky státního svátku či výročí vstupu Česka do Evropské unie většinou přesunou do internetového prostředí. Sociální demokraté se chystají zveřejnit video na sociálních sítích, občanští demokraté přijdou o setkání na pražském Petříně. Volební koalice TOP 09 a STAN si loni připomínala 15. výročí vstupu ČR do EU. "Letos nebudeme pořádat veřejnou akci, ale připomeneme si výročí na sociálních sítích a někteří naši starostové také vyvěsí vlajky Evropské unie na úřadech," uvedl mluvčí STAN Tomáš Pergl. Komunisté si místo tradičního velkého setkání v Praze i na dalších místech Česka letos 1. květen jako Svátek práce připomenou pouze videozdravicí předsedy Vojtěcha Filipa.V hlavním městě se kvůli vládním opatřením nebudou moci konat ani další shromáždění či pochody.