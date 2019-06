Stovky lidí si v Lidicích připomněly 77 let od vyhlazení vesnice

V Lidicích si v neděli stovky lidí připomněly 77 let od vyhlazení obce nacisty jako odvety za atentát na Reinharda Heydricha. Pietní akt začal ranní mší českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila na základech kostela svatého Martina, akce pokračovala u společného hrobu lidických mužů. Piety se zúčastnili politici, vojáci i pamětníci události. Svůj příběh připomněla i Marie Šupková, která jako dítě tragédii přežila. Předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO při projevu zdůraznil, že na Lidice se nesmí zapomenout a staly se symbolem pro celý svět. "I dnes existují pokusy rozeštvat lidi, rozdělit nás do různých soupeřících tlup, ale to se nesmí už nikdy opakovat," řekl Vondráček, který ve své řeči označil nacismus za zrůdný pokus o popření humanity.

Lidice, v nichž za druhé světové války žilo zhruba 500 lidí, vypálili nacisté 10. června 1942. Důvodem byla domnělá souvislost jednoho z lidických obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Heydricha. V Lidicích bylo zastřeleno 173 mužů, ženy byly poslány do koncentračních táborů a děti, kromě několika, zavraždili nacisté plynem ve vyhlazovacím táboře. Obec byla zcela srovnána se zemí. Zemřelo 340 lidických obyvatel. Po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo 143 lidických žen a 17 dětí.