Stovky Čechů ze zámoří žádají ministerstvo o pomoc s návratem

Stovky českých občanů ze zámoří se obrátily na ministerstvo zahraničí a české zastupitelské úřady se žádostí o pomoc při návratu do Česka. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Diplomacie v úterý oznámila, že při návratech občanů jedná o spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Ministerstvo organizuje i autobusovou přepravu lidí, kteří uvízli v Evropě. Čechům ale doporučuje, aby se přednostně snažili využít komerční možnosti cesty do Česka.

Podle Štíchové zaznamenala diplomacie zhruba 300 žádostí o pomoc od Čechů v Jižní Americe. Na 250 lidí se ozvalo z Kanárských ostrovů, zhruba 200 z Maroka a stovka ze Spojených států. Ministerstvo ví také o případech na Filipínách nebo ve Vietnamu. Diplomacie jedná o spolupráci v EU při vysílání letadel pro občany evropských zemí, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v úterý projednával prostřednictvím videokonference možnosti spolupráce s kolegy ze Slovenska, Maďarska a Rakouska.

ČTK má informace o českých turistech, kteří uvízli v Brazílii a kvůli rušení letů do Evropy nemají možnost se vrátit. Další skupina českých turistů je na Filipínách, ale kvůli rušení spojů se jí nedaří dostat z jednoho z filipínských ostrovů na mezinárodní letiště v Manile, odkud by bylo možné pokračovat do Evropy. Ministerstvo zahraničí také vypravuje autobusy pro české občany v Evropě, kteří nemají možnost se vrátit domů.