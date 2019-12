STEM: V Boha věří 35 procent lidí v Česku

Čechů věřících v boha v uplynulých dvou letech přibylo. Za věřící se považuje 35 procent lidí, což je o dva procentní body více než v roce 2017. Ne všichni však chodí pravidelně do kostela, aspoň jednou měsíčně na bohoslužbu zamíří zhruba desetina věřících a desetina několikrát do roka. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, která jej provedla v první polovině prosince mezi tisícovkou lidí. O Vánocích kostel navštěvuje více lidí, zhruba dvě pětiny. Považují to za vánoční zvyk a jsou mezi nimi i nevěřící. V boha podle průzkumu častěji věří ženy, lidé starší 60 let a obyvatelé moravských krajů. V porovnání s rokem 2017 ale průzkum zaznamenal nárůst počtu věřících ve věku 30 až 44 let, a to o sedm bodů na 38 procent. Podle jeho autorů ale až další výzkum ukáže, zda bude rozdíl trvalejší povahy.