STEM: Nadpoloviční většina Čechů je nespokojena s prací soudů

S úrovní práce českých soudů a státních zastupitelství je nespokojena mírně nadpoloviční většina čekých občanů. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Podle něj třetina lidí by přivítala radikální reformu soudního systému. Většina občanů takovou reformu sice odmítá, ale přesto se domnívá, že je třeba pracovat na zlepšení fungování justice. S prací soudů a státních zastupitelství jsou více spokojeni mladí lidé, naopak mezi lidmi staršími 60 let převažuje nespokojenost. Z rozdílů podle sociálního postavení je patrná častější nespokojenost s prací soudů a prokuratury mezi podnikateli a živnostníky. "Spokojenost či nespokojenost s prací justičních orgánů je součástí obecnějšího postoje k dění ve společnosti. To znamená, že lidé, kteří jsou spokojeni s fungováním demokracie v naší zemi nebo s aktuální politickou situací nebo se domnívají, že vývoj u nás jde správným směrem, jsou také významně častěji spokojeni s prací soudů a státních zastupitelství než lidé, kteří jsou k situaci v naší zemi kritičtí," uvedli autoři průzkumu.