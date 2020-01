STEM: Do Sněmovny by se dostaly všechny nynější strany

V prosinci by se do Sněmovny dostalo všech devět nynějších stran, zjistil průzkum agentury STEM. Volby by vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta hlasů, následují Piráti a ODS shodně s 12,3 procenta. Trikolóra, která se v některých dřívějších volebních modelech blížila pěti procentům potřebným pro vstup do Sněmovny, by získala půl procenta, méně než Svobodní i Zelení. Prosincový volební model agentura STEM zveřejnila na svém webu.

"Situace v prosinci odráží váhavost a nerozhodnost," uvedl STEM. Poukázal na "nebývale vysoké" váhání lidí nad účastí ve volbách do Sněmovny. Odevzdat svůj hlas chtělo 54 procent lidí, volit neplánovala čtvrtina a 21 procent nebylo rozhodnuto. V průzkumu STEM mezi 29. listopadem a 10. prosincem odpovídalo 1083 lidí starších 18 let.