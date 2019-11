Stávkující studenti v Karolinu zůstanou do 14:00, možná déle

Vysokoškoláci stávkující v Karolinu za lepší klima a proti rektoru Tomáši Zimovi zůstanou na místě nejméně do 14:00, kdy chystají tiskovou konferenci ke svým požadavkům. Jejich mluvčí Kryštof Říha nevyloučil, že pak budou v okupování prostor vchodu do rektorátu Karlovy Univerzity pokračovat. Zatím se podle něj ale nerozhodli. Dnes ráno byly na místě asi dvě desítky studentů, kteří v Karolinu na dnešek přenocovali. Protest studentů začal v úterý v budově Filozofické fakulty UK. Podle stávkujících nemířil proti vedení fakulty, ale k vládě, která by podle studentů měla dělat víc pro ochranu klimatu a snižování emisí. Ve středu se studenti přemístili do Karolina, kde začali požadovat odstoupení rektora Zimy. Pochodu se podle policie zúčastnilo asi 80 lidí. Univerzita Karlova má kolem 45.000 posluchačů.

Protestující Zimovi vytýkají zejména aféru kolem spolupráce univerzity s úvěrovou společností Home Credit, která se zavázala univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Vedení univerzity čelilo za toto partnerství kritice a Home Credit od smlouvy následně odstoupil. Vedle toho studenti poukazují na to, že Home Credit patří Petru Kellnerovi, který přispívá Institutu Václava Klause, jenž popírá klimatické změny. Ve své reakci rektor uvedl, že téma změny klimatu považuje za velmi vážný problém, kterému se univerzita intenzivně věnuje. Za důležité považuje i aktivity studentů, které na téma upozorňují. Dodal, že vítá kritickou diskusi, ale setkání se zástupci stávkujících studentů ve středu podle něj ukázalo, že o debatu příliš zájem nemají. Rektor se studenty diskutoval ve vstupní hale, kterou obsadili. Ti skandovali Rezignaci a pískali na něj. Tvrdili, že rektora neuznávají jako autoritu.