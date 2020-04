Stavební produkce v Česku v únoru vzrostla o 5,3 procenta

Únorovému růstu stavebnictví o 5,3 procenta pomohlo především teplé počasí. Růst táhla hlavně výstavba dopravní infrastruktury. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Dopad na obor kvůli opatřením proti šíření koronaviru by podle nich měl být menší než například u průmyslu. Stavebnictví by mohlo brzdit celkový propad české ekonomiky, míní.

Průmyslová výroba v Česku letos v únoru zpomalila meziroční pokles z lednových 1,2 procenta podle revidovaných údajů na 0,9 procenta. K poklesu přispěly hlavně výroba a rozvod energií nebo výroba strojů a zařízení. Do výroby v únoru podle statistiků pandemie koronaviru výrazněji ještě nezasáhla.

Přebytek zahraničního obchodu České republiky v únoru stoupl na 22,4 miliardy korun. Meziročně byl vyšší o 6,2 miliardy Kč. Oproti loňskému únoru letos kleslo množství dovezeného i vyvezeného zboží, pokles importu byl ale výraznější. Podle analytiků, které ČTK oslovila, únorový výsledek zahraničního obchodu předčil očekávání o šest až sedm miliard korun. V následujícím kvartálu se však podle nich projeví dopady epidemie koronaviru. "Zastavení výroby v automobilovém sektoru se propíše do výrazného poklesu exportní aktivity, přičemž vzhledem k ochromení domácí poptávky i výroby bude nižší i importní aktivita," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.