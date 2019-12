Stavba obřího pískovcového trpaslíka u Hořic dospěla do poloviny

Stavba obřího pískovcového trpaslíka na vrchu Mohejlík u Hořic na Jičínsku po více než dvou letech dospěla do poloviny. Celá skulptura, která bude tvořena 49 různě velkými kamennými bloky, by mohla být hotová v roce 2021. Trpaslíka od léta 2017 buduje Okrašlovací spolek Rašín, a to výhradně z peněz od soukromých mecenášů. "Trpaslík nám zatím utěšeně roste. Usazeno je 24 největších kamenů třech spodních řad trpaslíka," řekl ČTK iniciátor vzniku sochy a pantáta spolku František Kozel. Vůbec největší kámen bude tvořit čepici trpaslíka. Právě velikost kamene čepice určí konečnou výšku trpaslíka. Zatím se počítá, že výška sochy přesáhne deset metrů. Vážit by měla asi 200 tun. Celkové náklady na vybudování trpaslíka Kozel odhadl na asi 1,5 milionu korun. Lidé či firmy na sochu přispívají tak, že si jednotlivé kameny symbolicky kupují.

Myšlenka na vybudování trpaslíka u hlavní silnice z Hradce Králové na Jičín vznikla před čtvrt stoletím. Reálných obrysů nabyla před dvěma lety, kdy místní výrobci hořických trubiček, manželé Petráčkovi, věnovali 100.000 korun na vybudování betonového základu. Na něj byl následně posazen základní kámen vysoký asi 130 centimetrů, který je součástí levé nohy trpaslíka. Zbudování obřího trpaslíka u Hořic má kořeny v roce 1994, v období, kdy sochař Kurt Gebauer tvořil své nezaměnitelné trpaslíky.