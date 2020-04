Statistický model: Na konci dubna bude v Česku 7800 nakažených koronavirem

Na konci dubna bude podle modelu zdravotnických statistiků v ČR celkem asi 7800 případů covid-19. Před týdnem odhady hovořily o 10 tisících nakažených na konci měsíce. Novinářům to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ke středeční půlnoci bylo podle Duška nakaženo přes 7 tisíc lidí, z toho zhruba pětina seniorů. Deset až 11 procent nemocných je starších 75 let. Vyléčených bylo asi 27 procent. Péči v nemocnici potřebovalo asi 15 procent lidí. Zemřelých jsou asi tři procenta nakažených, podle Duška většina zemřela na jiné onemocnění, ale byli covid-19 pozitivní. Reprodukční číslo podle Duška kleslo pod jedna, střední odhad je asi 0,7. "Znamená to, že jeden nakažený stihne nakazit méně než jednoho dalšího. Šíření v populaci se tedy zastavuje," dodal Dušek.

Ministr: Dál bude třeba cíleně řešit regionální ohniska

Dalším cílem bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) řešit regionální ohniska covid-19, lze to i po městech. Umožní to chytrá karanténa a plošnější testování v místě díky týmům, které teď byly vytvořené pro studii promořenosti populace. Podle Ladislava Duška bude třeba, aby se virem postupně nakazilo zhruba 40 procent lidí, současný odhad jsou jednotky procent. "Budeme muset vstoupit do normálního života, bude to hodně kontrolované, aby nám to zase neujelo. Mantrou není testovat co nejvíc, mantrou je efektivně testovat tam, kde se něco děje. Doufejme, že máme vybudovaný systém, který to umožní," uvedl Dušek.