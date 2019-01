Statistici se budou nově ptát lidí i na flexibilitu pracovní doby

Na flexibilitu pracovní doby, práci pod tlakem nebo dojíždění do práce se bude letos lidí nově ptát Český statistický úřad (ČSÚ). Podobné otázky se zatím v každoročním průzkumu ČSÚ, týkajícím se pracovních sil, za poslední čtvrt století neobjevily. ČTK to řekl mluvčí úřadu Jan Cieslar. Zmíněný průzkum provádí ČSÚ od roku 1993. Zjišťuje při něm dotazováním v domácnostech třeba strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku či kvalifikace, délku pracovní doby nebo způsoby hledání práce. K otázkám, které se v takzvaném Výběrovém šetření pracovních sil opakují každý rok, se vždy přidává dodatečný soubor otázek vycházející z požadavků Eurostatu (Evropského statistického úřadu). Letos to budou například zmíněné dotazy na pracovní dobu či dojíždění. Průzkum statistici provádějí v náhodně vybraných domácnostech, a to většinou osobně a v menším počtu případů telefonicky.