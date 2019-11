Stát zaplatil v září za slevy v dopravě rekordních 578 milionů

Účet za státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce byl v září rekordně vysoký, stát dopravcům vyplatil více než 578 milionů korun. Proti loňskému září je to o 115 milionů korun více. ČTK to řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Podle úřadu je navýšení ovlivněno začátkem školního roku. Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent. Za první rok fungování slev, tedy od loňského září do srpna letošního roku, stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 miliardy korun. Ministerstvo dopravy koncem října uvedlo, že zvažuje zafixování nejvyšších cen jízdenek na železnici, z nichž se sleva vypočítává. Důvodem je, že někteří dopravci zvyšují cenu na výrazně vyšší částky, než je obvyklé a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytování slev zneužívají.