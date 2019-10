Stát vybral na daních ke konci září meziročně více

Finanční úřady vybraly za tři čtvrtletí na dani z přidané hodnoty (DPH) 307,1 miliardy korun, meziročně o 14 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o zhruba 12 miliard více, celkem 145,2 miliardy korun. Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou na internetu. Výběr stoupl za tři čtvrtletí i u dalších daní kromě daně z technických her a spotřebních daní. Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení za tři čtvrtletí stouply meziročně o 6,5 procenta, tedy o 47,8 miliardy, na 786,9 miliardy korun. DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Samotný státní rozpočet za tři čtvrtletí z DPH získal 207,7 miliardy korun, meziročně o 9,3 miliardy korun více. Na firemních daních do státní pokladny putovalo 98,2 miliardy korun, meziročně o devět procenta více.