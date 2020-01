Stát v únoru povede konzultace se zájemci o stavbu nového jaderného bloku v Česku

V únoru se uskuteční jednání s uchazeči o nového jaderného bloku v Česku. Informoval o tom generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle informací ČTK má jednání vést vládní zmocněnec Jaroslav Míl a zástupci ČEZ. V březnu má podle Beneše následovat podepsání smluv mezi státem a ČEZ. A to jak rámcové, na výstavbu jaderné elektrárny, tak prováděcí na první etapu projektu, která by podle dřívějších informací měla skončit závěrem výběrového řízení a uzemním rozhodnutím. Beneš uvedl, že obě smlouvy jsou prakticky připraveny, ladí se už jen detaily. Dříve se hovořilo o tom, že by měly být podepsány do konce roku 2019. Podle ředitele byl podpis odložen kvůli přípravě celého procesu schválení projektu EU, takzvané notifikaci, a kvůli jednání se zájemci o dodavatelském modelu. "Nechceme dělat finální rozhodnutí před konzultacemi se všemi uchazeči," řekl dnes Beneš. Jednání s uchazeči podle něj mají skončit 19. února. Potvrdil, že zájemců je zhruba pět. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse.