Stát uhradí 80 pct mzdy v zavřených provozech a náhrady karantény

Výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Schválila to vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Opatření má zmírnit dopady koronavirové krize na firmy a instituce a bránit propouštění. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj v tiskovém prohlášení sdělil, že vláda mohla udělat víc, například zavést tzv. kurzarbeit či odpustit penále za neuhrazení odvodů za mzdy. Kurzarbeit je situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba, a ušlý příjem jim doplatí stát.

Zaměstnavatelé vyplácejí lidem v karanténě 60 procent základu výdělku. Výdaje by jim měl proplatit úřad práce. Podle ministryně je v Česku nyní 24.000 osob v karanténě. Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších provozů mají dostávat podle zákoníku práce svůj plný průměrný výdělek. Stát by z něj měl uhradit čtyři pětiny. Podle návrhu by měl proplatit dobu deseti dnů. Tak dlouho má zatím nařízení o uzavření platit. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) bude vláda analyzovat různé formy pomoci.

Vláda vyčlenila na bezúročné půjčky podnikatelům 10 miliard korun. Pět miliard korun bude směřovat na bezúročné půjčky poskytované v rámci programu Covid přímo Českomoravskou záruční a rozvojovou (ČMZRB). Dalších pět miliard korun ČMZRB využije jako záruku na úvěry od komerčních bank a dotaci na úrokové sazby těchto úvěrů. To by mělo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vytvořit až 40 miliard korun bezúročných půjček pro podnikatele. Bezúročný úvěr je možné využít například na úhradu mezd zaměstnanců, nákladů na energie, nájmu, k financování zásob, úhradě dodavatelsko-odběratelských faktur, k předfinancování pohledávek apod.