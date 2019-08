Stát se omluvil novináři Janku Kroupovi za nezákonné odposlouchávání

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo investigativnímu novináři Českého rozhlasu Janku Kroupovi za to, že ho v letech 2011 a 2012 nezákonně odposlouchávala policie. Bylo to kvůli kauze obrněných transportérů Pandur. Kriminalisté tehdy chtěli zjistit, kdo mu vynesl informace týkající se vyšetřování. Novináře policie poslouchala celkem pět měsíců. Spolu s ním mělo sledovaný telefon několik vysoce postavených lidí, třeba dnes už bývalý vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula a jeho tehdejší náměstek Libor Grygárek. Ani navzdory odposlechům ale policie nepřišla na to, že by někdo z nich protokol vynesl. Omluvě ministerstva předcházelo rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten loni v září uvedl, že odposlouchávat novináře by mělo být možné jen ve výjimečných případech.

Kauza obrněných aut Pandur pro českou armádu skončila po několika letech odsouzením Marka Dalíka. Předloni ho za pokus o podvod pražský vrchní soud poslal na pět let do vězení.