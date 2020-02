Stát schraňuje jídlo na 1,3 dne, rozdělovaly by se v nouzi

Státní rezervy požadovanou zásobu jídla na tři dny nesplňují, mají ho na 1,3 dne, sdělil ČTK předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Potraviny, kterými stát disponuje, by se mohly k potřebným přerozdělit, pokud by vláda vyhlásila stav nouze. Mohla by například podle zákona nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, hejtmani by pak koordinovali nouzové zásobování potravinami. Plán navyšování zásob se podle Švagra dlouhodobě nedaří plnit, stát správě nepřerozděluje dostatečně vysoké zdroje. V současnosti již hlásí někteří obchodníci z důvodu sílícího zájmu spotřebitelů nedostatek trvanlivého zboží. Lidé se kvůli obavám z nového typu koronaviru předzásobují pro případ nedostatku nebo zavedení přídělového systému. "V českých rezervách máme například mražené maso, masové konzervy, obilí, máslo, sýry, sušené mléko, cukr nebo sůl. V této oblasti je ČR na rozdíl od ropy soběstačná. Máme tady spoustu supermarketů, zemědělských družstev a výrobců potravin. Takže české rezervy by v případě potřeby pokryly ten první nápor, než by se zase obnovilo zásobování," řekl ČTK Švagr. Většina potravin je podle něj skladovaná u externích dodavatelů. Přesné údaje nouzových zásob stát nezveřejňuje.