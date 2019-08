Stát pozastavil plošné hubení hrabošům jedem

Stát dočasně pozastavil povolení pro plošné použití jedu proti hrabošům. Uvedlo to ministerstvo zemědělství. Debata odborníků má pokračovat v pondělí a mají se jí zúčastnit zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělských nevládních organizací, ale například i ornitologů. Na něm by se mělo rozhodnout, jak bude stát s výjimkou pro používání jedu dále nakládat. Ochránci přírody upozorňují na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Ministerstvo zemědělství naopak argumentovalo přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit. Podle úřadu zatím žádný zemědělec plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.