Stát nechá vypracovat nový posudek k děčínskému jezu

Stát nechá vypracovat nový posudek ke stavbě děčínského jezu na Labi, který by měl určit, zda je možné stanovit kompenzační opatření k negativním vlivům stavby na životní prostředí. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy. Podle původního posudku kompenzace možné nejsou, vláda přitom v minulosti podmínila stavbu jezu jejich stanovením. Vybudování plavební stupně u Děčína se stalo jednou z priorit současné vlády. Ta se však zároveň zavázala, že nepříznivé dopady stavby na krajinu by měly být nahrazeny kompenzačními ekologickými opatřeními, které by zmírnily negativní dopady jezu. Ministerstvo dopravy zároveň zahrnulo stavbu vodního jezu do připravované koncepce vodní dopravy. Podle expertního posudku, který již dříve zadalo ministerstvo životního prostředí, však kompenzace možné nejsou. To by tak mohlo ohrozit stavbu jezu. Jeho vybudování je však pro ministerstvo dopravy stále prioritou, úřad se proto dohodl s resortem zemědělství na vypracování nového oponentního posudku. Ten zadá ministerstvo zemědělství. Výsledky posudku pak rozhodnou o dalším postupu při přípravě jezu.