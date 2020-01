Stát loni vybral na mýtném 10 miliard a 940 milionů korun

Stát loni vybral na mýtném v Česku 10,94 miliardy korun, což je meziročně o 1,2 procenta více. Za 13 let fungování mýtného systému tak dopravci v Česku zaplatili kolem 109,7 miliardy korun. Vyplývá to ze statistik společnosti CzechToll, která je od prosince loňského roku správcem mýta v Česku. Do té doby mýto v Česku vybírala firma Kapsch.