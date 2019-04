Stát loni slíbil investorům pobídky za 10,3 miliardy Kč

Příslib investiční pobídky od státu loni získalo 77 investorů. Výše pobídek dosáhla 10,3 miliardy. Celková hodnota podpořených projektů byla téměř 43,7 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest. Firmy by měly díky projektům v budoucnu vytvořit 4746 nových pracovních míst. Naprostá většina pobídek šla do výroby. Ve zbylých případech se čtyřikrát jednalo o centrum strategických služeb a jednou stát podpořil vznik technologického centra. Nejvíce peněz stát pošle do Ústeckého kraje. Podporu v celkové výši 1,97 miliardy korun tam získalo deset projektů, které dohromady vytvoří 1009 nových pracovních míst. Naopak nejméně peněz jde na tři projekty do Karlovarského kraje, a to 94 milionů korun.