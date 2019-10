Stát dluží poště 3,3 miliardy

Stát podle premiéra Andreje Babiše /ANO/ dluží České poště 3,3 miliardy korun. Jejich vyplacení je podmíněno souhlasem Evropské komise a očekává se v příštím roce. Babiš to uvedl po jednání s generálním ředitelem pošty Romanem Knapem. Jde o úhradu tzv. univerzální služby, tedy základních poštovních služeb, které si stát u pošty objednává. Za loňský a letošní rok je tato částka okolo 1,5 miliardy za každý rok a z minulých let stát podniku nedoplatil 300 milionů Kč.

Babiš s Knapem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem jednal o chystané restrukturalizaci podniku. Poté by se v roce 2021 měla pošta dostat zpátky k zisku. Podnik by měl snížit počet zaměstnanců z 29.000 až o 7000 a zavést nové formy obsluhy zákazníků a distribuce. Dostupnost služeb by se ale neměla omezovat.