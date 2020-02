Stát dá na výzkumné projekty pro dopravu téměř půl miliardy korun

Stát poskytne na výzkumné projekty v dopravě téměř půl miliardy korun. Peníze budou rozděleny do celkem 48 projektů, které uspěly ve veřejné soutěži. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Projekty by se měly zaměřit na inovace a nové postupy pro dopravní stavby či novinky v provozu. Stát pro výzkumné projekty vyhlásil veřejnou soutěž, do které firmy přihlásily 141 projektů. Z nich bylo vybráno 48 návrhů, které by podle ministerstva měly mít uplatnění v praxi. Maximální částka na jeden projekt byla 50 milionů korun a s jejich realizací se počítá v následujících letech. Projekty by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu, zvýšit její přístupnost a rozvíjet nové koncepty v dopravě. Mezi podporované projekty patří například výzkumy zaměřené na dopravní modely a predikce, životnost vozovek, diagnostiku mostních konstrukcí nebo také využití družicové navigace v dopravě, bezpilotní prostředky, elektromobilitu nebo autonomní řízení.