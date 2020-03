Stát dá dopravcům 100 mil. Kč na dezinfekci a ochranné pomůcky

Stát vyčlení pro soukromé dopravce 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál ve veřejné dopravě. Jde asi o 30.000 zaměstnanců. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). V minulých dnech bylo zintenzivněno čištění vozů a nádraží. Podle ministra cestuje ve veřejné dopravě, zejména po uzavření škol, méně lidí. "Veřejná doprava je klíčové místo, kde dochází k potkávání velkého počtu lidí. Musíme to mít z hlediska hygieny a ochrany pod kontrolou," uvedl Havlíček.

Celní správa poskytla ministerstvu zdravotnictví 30.470 litrů zabaveného nelegálního lihu na výrobu dezinfekčních přípravků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) bude dezinfekce primárně využita na autobusová a vlaková nádraží a veřejné prostory, které jsou přestupními místy a koncentruje se v nich velké množství lidí. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí a zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování. "Líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).