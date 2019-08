Stát chystá tresty pro firmy, které nezveřejní své vlastníky. Hrozila by jim za to až padesáti tisícová pokuta. Další pokutu - až čtvrt milionu korun - by mohly dostat podniky, které v evidenci neopraví chybné údaje. Počítá s tím návrh zákona o skutečné evidenci majitelů, který ministerstvo spravedlnosti nedávno poslalo do připomíkového řízení. Nahlásit své skutečné majitele přitom podniky musely do konce minulého roku. Povinnost splnila necelá čtvrtina firem.