Stát chce obcím zaplatit stavbu sociálních bytů, uvedl Babiš

Pokud se obce pustí do výstavby bytů a pětinu z nich vyčlení jako sociální, stát podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na pořízení těchto sociální bytů poskytne stoprocentní dotaci. Babiš to řekl starostům na sněmu Svazu měst a obcí. Samospráva by podle premiéra měla mít větší kompetence. Vláda by neměla rozhodovat například o platech místních politiků.

"Když se obec rozhodne postavit 50 bytů, stát na 20 procent z nich, které budou sociálními byty, poskytne nevratnou dotaci ve výši 100 procent," uvedl předseda vláda. Podle něj s tím počítá projekt Výstavba o dostupném bydlení, který chystá ministerstvo pro místní rozvoj. To by se podle Babiše mělo stát ministerstvem pro menší obce.