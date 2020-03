Stát chce kvůli kontrolám centrální databázi lidí v karanténě

Stát chce centralizovat databázi lidí, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem v povinné karanténě. Policii by to umožnilo efektivněji kontrolovat její dodržování. Po jednání Ústředního krizového štábu to České televizi řekl jeho předseda, náměstek ministra zdravotnictví Robert Prymula. Štáb také řešil, jak zefektivnit distribuci roušek pro obyvatele. V pondělí dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50.000 respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. V úterý dorazí dalších 100.000 ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 mil. respirátorů," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Během středy má být do nemocnic rozvezeno také 100.000 rychlotestů na koronavirus, které dorazí z Číny.