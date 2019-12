Stát chce do jara připravit novou koncepci státních rezerv

Vláda do dubna příštího roku zpracuje novou koncepci pro nakládání se státními hmotnými rezervami. Po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu to řekl ministr průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček. "Jsme bytostně přesvědčeni, že správa hmotných rezerv je spravována v posledních letech už víceméně pouze úředně a účetně, nikoliv s ohledem na to, co potřebujeme v rámci hrozeb v 21. století. Ať už technologických, kybernetických nebo prostě jakýkoliv, třeba vojenských konfliktů," řekl Havlíček. Bezpečnostní rada státu podle něj potvrdila, že koncept držení kovů ve státních rezervách je překonaný, a souhlasila s tím, že první část současné struktury kovů za zhruba 600 milionů korun bude prodána už příští rok. Předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr dříve uvedl, že v rezervách jsou nyní uskladněny měď, hliník, nikl, olovo a zinek. Prodej zásoby kovů bude ještě muset schválit vláda po předchozím souhlasu ministerstva obrany. Kovy jsou totiž součástí obranných zásob. Záměr kritizuje opozice. Podle občanských demokratů by se kovy mohly státu v budoucnu hodit. Proti jejich prodeji protestovala taky koaliční sociální demokracie. Její předseda Jan Hamáček uvedl, že rada dává pouze doporučení, záležitost podle něj probere na nejbližším jednání vláda.