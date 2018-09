Stát chce dát do výstavby sociálních a dostupných nájemních bytů ročně tři miliardy

V Česku by mohly vzniknout tisíce sociálních a dostupných nájemních bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový program Výstavba, ve kterém nabídne obcím ročne dvě miliardy korun jako stoprocentní dotaci na stavbu, nákup nebo rekonstrukci sociálního bydlení. Další jednu miliardu by radnicím stát výhodně půjčil na byty pro mladé nebo lidi v obecně prospěšných profesích. Cílem programu je dostat lidi z ubytoven a ghett, ale taky zajistit bydlení třeba pro seniory nebo začínající učitele. Obec by mohla stavět buď smíšené domy s maximálně pětinou sociálních bytů nebo čistě sociální bytovky s 12 jednotkami. Novinka by mohla začít fungovat nejspíš na jaře.

Podle společnosti Člověk v tísni ale program problémy s chudobou například v severočeských městech nevyřeší.