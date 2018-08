Stát bude od poloviny srpna přijímat žádosti o půjčky mladým na bydlení

Státní fond rozvoje bydlení začne od 15. srpna přijímat žádosti o půjčku pro mladé rodiny do 36 let na modernizaci či pořízení nového bydlení. Půjčka může dosáhnout až dvou milionů korun, úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let. Pro letošní rok je na půjčky vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně. Podle některých realitních makléřů a developerů však budou vynaložené peníze nedostatečné a navrhovali by jiná řešení.