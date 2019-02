Stát bude jednat o vstupu čtvrtého operátora

Stát bude v březnu a dubnu jednat s operátory ze Spojených států, Itálie, Francie, Velké Británie a Jižní Koreje ohledně zavedení čtvrtého operátora na český trh. Na tiskové konferenci při představení vládního návrhu změny zákona o elektronických komunikacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí ANO chce zkrátit dobu přenesení čísla při změně mobilního operátora na dva dny místo současných deseti. Tento krok má být možné uskutečnit bez nutnosti kontaktovat stávajícího operátora. Podobně funguje změna banky. Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, stávajícímu to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Nyní lidé v případě změny operátora platí stávajícímu 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Na tiskové konferenci představili svůj návrh také opoziční Piráti, kteří plánují snížení pokut za přechod k jinému operátorovi z 20 na 5 procent. Změna zákona podle nich usnadní příchod čtvrtého operátora na český trh, který by vedl ke snížení cen. Návrh hnutí ANO označili za vykrádání témat. Vládní návrh zákona by se podle nich kvůli složitější proceduře nestihl projednat před pozimní aukcí frekvenčních pásem. Babiš se na tiskové konferenci ohradil proti tomu, že by Piráti téma řešili jako první. Češi platí podle analýzy Point Topic za jeden gigabyte stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE nejvíce v Evropě. V průměru je vyjde na 6,5 dolaru. Následují Španělsko a Nizozemsko s cenou přes pět dolarů, naopak nejméně jeden GB stojí ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku, a to kolem deseti centů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce mluvit s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) o tom, že České dráhy uvažují kvůli rostoucím nákladům o omezení internetového připojení ve vlacích. Dráhy dosud měly od operátorů výjimku, díky které mohli cestující neomezeně stahovat soubory během cesty. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než všechny strany očekávaly, operátoři tedy výjimku zrušili. Babiš to označil za absurdní příběh. "Pravděpodobně operátoři zjistili, že zkrátka s tím mají nějaký vyšší náklad, tak to zrušili. To je pro jejich image na trhu špatně právě v této chvíli, kdy je velká veřejná debata o tom, že máme jedny z nejdražších dat v Evropě," poznamenal premiér.