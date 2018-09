Startují slevy na jízdném pro důchodce, děti a studenty

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1.září využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Krok vlády Andreje Babiše(ANO) z března letošního roku ale dlouhodobě kritizuje opozice. Kompenzace na zlevněné jízdné vyjdou stát zhruba na 5,8 miliardy korun ročně.

Slevy budou platit na všech vnitrostátních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. Na spoje uvnitř měst se však slevy vztahovat nebudou. Ve vlacích bude sleva platit pouze ve 2. třídě.