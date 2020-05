Starosta Prahy 6 Kolář vyzval předsedkyni EK k reakci na chování Ruska

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyzval v otevřeném dopise předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby se zasadila o to, že Evropa odsoudí ruské útoky na členské státy Evropské unie. Rusko podle něj vede proti EU hybridní válku, jejímž bojištěm se aktuálně stala Praha. Rusko a jeho přívrženci kritizují Koláře kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Kolář je pod policejní ochranou, stejně jako pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Kolář v dopise uvedl, že na tom, že Praha 6 sochu odstranila, by nebylo nic zvláštního, protože socha je majetkem městské části, a ta je oprávněna s ní nakládat v souladu s českým právem. "Akt sejmutí sochy z piedestalu ovšem vyvolal zcela nepatřičnou reakci Ruské federace, která se v reakci na toto zcela legální rozhodnutí Prahy 6 rozhodla reagovat vyhrožováním a zcela nepatřičným vměšováním se do vnitřních záležitostí Prahy 6, Prahy jako takové a ve finále celé České republiky," napsal Kolář. "Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů 'Gauleiter', ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy 'mají prsty'," poznamenal starosta. Gauleiter byl vůdce regionální pobočky nacistické strany NSDAP.

Socha Koněva, oceněná znalkyní na 13 milionů korun, je nyní uložena v depozitáři v Měšicích u Prahy. Má se následně přesunout do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Socha bude muzeu zapůjčena zdarma a dál zůstane majetkem Prahy 6.