Staroměstský orloj bude spuštěn 28. září

Staroměstský orloj bude po několikaměsíčních opravách uveden do provozu na svatého Václava, tedy 28. září. Zrestaurované sochy apoštolů vyjdou poprvé z nových vitrážových okének v 18:00. ČTK to řekl vedoucí magistrátního provozního oddělení Lukáš Stránský. Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna. "Stroj už je na radnici ve funkčním stavu, musí se jen propojit s kalendářní deskou, zbývá osadit sochy a je to hotové," řekl ČTK orlojník Petr Skála. Apoštolové dostali v restaurátorských dílnách novou povrchovou úpravu. Vycházet budou z nových okének, která jsou tvořena skleněnými vitrážemi v modrých barvách. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. Na astroláb se vrátí soumrak, který na něm podle historických dokumentů dříve byl.

Orloj byl letos poprvé od poválečných let kompletně demontován. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl poháněn původně.

Do kaple ve Staroměstské radnici se po 73 letech vrátil oltář, který byl vážně poškozen ostřelováním radnice při Pražském povstání na konci druhé světové války. Zrestaurovanému oltáři z dílny Josefa Mockera požehnal kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Do desky oltáře byla uložena v lahvičce prsť, tedy zemina, z bojiště bitvy u Zborova, která byla významným vystoupením československých legií na východní frontě první světové války. Prsť tak odkazuje na počátky Československa, které vzniklo před 100 lety.