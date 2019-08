Starodávná tradice jízdy králů přilákala v Kyjově davy lidí

Davy lidí v neděli v Kyjově na Hodonínsku sledovaly starodávnou tradici jízdy králů. Na koních ozdobených barevnými pentlemi ji předvedla krojovaná chasa z nedalekých Skoronic. Byl to jeden z vrcholů festivalu Slovácký rok. Přehlídka, která se koná jednou za čtyři roky, v neděli skončila. Jízda králů se na Slováckém roku objevila poprvé v roce 1956. Od té doby se jí účastnilo několik generací chlapců a mužů ze Skoronic. Pořadatelé ji zařazují na program festivalu jako jednu z posledních připomínek, jak výrazně se na každodenním životě Kyjova a okolních vesnic podílel selský stav, dnes prakticky vymizelý. Počátky tradice jízdy králů sahají podle odborníků až do předkřesťanských dob. Kdy a proč vznikla, není jasné. Dalším sledovaným programovým bodem Slováckého roku byl sobotní krojovaný průvod městem. Plno bylo také na všech večerních pořadech v letním kině s kapacitou 2500 lidí. Další Slovácký rok by se pak měl konat znovu za čtyři roky, tedy v roce 2025.