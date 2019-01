Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se zvyšují. Senioři si v průměru polepší o 900 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedá celkem o 570 korun na 3270 korun. Procentní část podle odpracovaných let, výdělku a odvodů roste o 3,4 procenta. Ti, jimž bylo 85 let, dostanou měsíčně ještě tisícikorunu navíc. O 3,4 procenta se zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Upravují to vládní nařízení a důchodová novela, které začínají platit.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci září 2,41 milionu starobních, 421.600 invalidních a 57.300 pozůstalostních penzí. Průměrný starobní důchod činil 12.395 korun. Letošní výrazné přidání se zřejmě nebude v dalších letech opakovat.