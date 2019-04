Staněk vytýká Soukupovi předražené nákupy a špatně zadané zakázky

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vytýká bývalému řediteli Muzea umění Olomouc Michalu Soukupovi údajně předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech týkajících se projektu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Soukupa stejně jako ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta Staněk 18. dubna náhle odvolal z funkce. Právní důvody svého rozhodnutí v případě Soukupa Staněk zveřejnil na webu. Odvolání kritizuje část kulturní obce, někteří chtějí odchod Staňka z vlády. Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli řekl, že osobně by zvažoval Staňkův konec v kabinetu. Ministr uvedl, že odvolání obou ředitelů členům grémia ČSSD rád vysvětlí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že se chce sejít se zástupci petice za Staňkovo odvolání. Odvolání obou ředitelů Staněk zdůvodňuje jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích. Kdy schůzky budou, zatím není zřejmé. Sám Staněk v úterý ráno odjíždí na třídenní pracovní cestu do USA a na ni navazuje cesta do Francie.