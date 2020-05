STAN chce odvolat Filipa z vedení sněmovny a distanc od jeho výroků

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval sněmovní strany, aby se připojily k návrhu na odvolání předsedy KSČM Vojtěcha Filipa z funkce místopředsedy dolní komory. Sněmovna by se podle Rakušana měla distancovat o Filipových výroků v ruském tisku. Filip v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Pražské komunální politiky nařkl z neofašismu. "Svým vyjádřením překročil únosnou mez. Zpochybňování zásluh českých legionářů o samostatný stát, oslava totalitního komunistického režimu a tvrzení o tom, že česká společnost je prolezlá fašizmem, zkrátka nelze tolerovat," uvedl Rakušan v tiskové zprávě.

Širší vedení KSČM se postavilo za Filipovu kritiku ministra Petříčka. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) podle komunistů morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států. Konstatoval to výkonný výbor KSČM v souvislosti s debatou o významu Sovětského svazu v ukončení druhé světové války. Petříček dává kritiku do souvislosti s podzimním sjezdem KSČM. "To, co dnes zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území dnešní České republiky, nemá ve světě obdoby," stojí ve stanovisku komunistů.